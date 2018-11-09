Başakşehir ile Rizespor 9. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle ligdeki 9. randevularına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 24 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucu 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligde 9. randevu

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor ligde şimdiye kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2'sini Rize temsilcisi kazanırken, 5 müsabakada ise gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip filelere 15 gol atarken, Rizespor da buna 13 golle karşılık verdi.

Okan Buruk, Avcı'ya karşı zorlanıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Abdullah Avcı'ya üç farklı takımda rakip oldu. Gaziantepspor, Sivasspor ve Akhisarspor'un başında Avcı yönetimindeki Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Buruk, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

45 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu galibiyeti 2016-2017 sezonunda AKhisarspor'un başındayken 2-1'lik skorla almıştı.

Elia kadroda yok

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Rize deplasmanında kadrodaki yerini alamayacak. Bu isimlerin yanında sarı kart cezalısı olan Soner Aydoğdu da Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.