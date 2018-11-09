İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir ile Rizespor 9. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle ligdeki 9. randevularına çıkacak.


Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 24 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucu 8 puanla 17. sırada yer alıyor.



Ligde 9. randevu


Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor ligde şimdiye kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2'sini Rize temsilcisi kazanırken, 5 müsabakada ise gülen taraf turuncu-lacivertli takım oldu. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip filelere 15 gol atarken, Rizespor da buna 13 golle karşılık verdi.



Okan Buruk, Avcı'ya karşı zorlanıyor


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce Abdullah Avcı'ya üç farklı takımda rakip oldu. Gaziantepspor, Sivasspor ve Akhisarspor'un başında Avcı yönetimindeki Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Buruk, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.


45 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu galibiyeti 2016-2017 sezonunda AKhisarspor'un başındayken 2-1'lik skorla almıştı.



Elia kadroda yok


Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Rize deplasmanında kadrodaki yerini alamayacak. Bu isimlerin yanında sarı kart cezalısı olan Soner Aydoğdu da Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.