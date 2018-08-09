Başakşehir, ilk resmi maçında berabere kaldı

Ön Eleme Turu’nda İngiliz temsilcisi Burnley ile karşılaşan Başakşehir ilk resmi maçında golsüz berabere kaldı.

Ön Eleme Turu’nda Burnley ile karşılaşan Medipol Başakşehir ilk resmi maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Müsabaka genelinde elde ettiği net fırsatlardan yararlanamayan turuncu-lacivertliler bir üst tur şansını İngiltere’de oynanacak maça bıraktı. Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir sezon öncesinde 6 hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İlk hazırlık maçında 1860 Münih ile karşılaşan turuncu-lacivertliler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra Ufa’yı 3-2 yenen Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Akhmat Grozny’e 1-0 mağlup oldu. Eibar ile oynadığı müsabakayı 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, Stuttgart karşısından 3-1 mağlup ayrıldı. Avcı’nın öğrencileri son hazırlık maçında ise Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.