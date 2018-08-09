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09 Ağustos 2018 22:55

Başakşehir, ilk resmi maçında berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3.

Başakşehir, ilk resmi maçında berabere kaldı

09 Ağustos 2018 22:55

Ön Eleme Turu’nda İngiliz temsilcisi Burnley ile karşılaşan Başakşehir ilk resmi maçında golsüz berabere kaldı.


Ön Eleme Turu’nda Burnley ile karşılaşan Medipol Başakşehir ilk resmi maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Müsabaka genelinde elde ettiği net fırsatlardan yararlanamayan turuncu-lacivertliler bir üst tur şansını İngiltere’de oynanacak maça bıraktı. Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir sezon öncesinde 6 hazırlık maçı oynadı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İlk hazırlık maçında 1860 Münih ile karşılaşan turuncu-lacivertliler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra Ufa’yı 3-2 yenen Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Akhmat Grozny’e 1-0 mağlup oldu. Eibar ile oynadığı müsabakayı 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, Stuttgart karşısından 3-1 mağlup ayrıldı. Avcı’nın öğrencileri son hazırlık maçında ise Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.




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