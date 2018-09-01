Başakşehir kadrosunu korudu

Turuncu-lacivertliler, Chedjou ve Tunay Torun’u Bursaspor’a, Mevlüt Erdinç’i ise Antalyaspor’a kiraladı.

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı. Birçok kulüp bu periyotta kadrosunu güçlendirmek için yeni oyuncuları bünyesine katarken, takımda düşünülmeyen isimlerle ise yollar ayrıldı. Süper Lig’de her sezon şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan Medipol Başakşehir de 34 haftalık zorlu periyodun ardından mutlu sona ulaşma adına çalışmalarda bulundu. Kadronun kemik yapısını bozmayan ve takımın yetenekli isimlerini elinde tutmayı başaran turuncu-lacivertliler, bunların üstüne ise alternatif olabilecek oyuncular ekledi.

Medipol Başakşehir, yurt içi transferde Akhisarspor’un başarılı orta sahası Soner Aydoğdu’yu renklerine bağladı. Bir başka orta saha transferini ise Almanya’nın Köln takımından yapan turuncu-lacivertli ekip, Milos Jojic’e 2 milyon Euro bonservis bedeliyle formayı giydirdi. Emre Belözoğlu, Mossoro gibi isimlerin ilerleyen yaşlarını da göz önüne alan Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetim, bu mevkide adeta ileriye dönük bir yatırım gerçekleştirdi.

Mısır 1. Lig takımlarından Wadi Degla’dan 22 yaşındaki sol bek Karim Hafez’i de transfer eden turuncu-lacivertli takım, bu bölgede oynayan diğer futbolcular Clichy ve Alparslan’ın da performansını artırmayı planlıyor.

Medipol Başakşehir, ayrıca Melbourne City’den 1997 doğumlu kaleci Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, Yaren’i aynı zamanda 3. Lig ekibi Erokspor’a kiraladı.

Kadroda düşünülmeyenlere kiralık formülü

Medipol Başakşehir’de daha önce takımdan bonservisiyle ayrılan Musa Muhammed, Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal’ın yanı sıra yeni sezon planlamasında düşünülmeyen futbolcular da çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Bu bağlamda Tunay Torun ve Chedjou’u Bursaspor’a, Mevlüt Erdinç Antalyaspor’a, Atabey Çiçek Ümraniyespor’a, Okan Saraçoğlu Pendikspor’a, Cheikhou Dieng de Wacker’e kiralık verilerek takımdan gönderilen isimler oldu.