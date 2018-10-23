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Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek olan Başakşehir, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Emre Belözoğlu salonda çalıştı.


Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 10. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde koştu. İrfan Can Kahveci ve Elia ise dinlenme amaçlı düz koşu yaptı. Antrenman öncesinde bazı futbolcular pingpong masasında ayak tenisi oynadı. Amerikan futbolu topuyla yapılan koordinasyon antrenmanın ardından topla çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

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