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08 Ağustos 2018 12:06

Başakşehir, Kurban Bayramı’na hazır

Başakşehir Belediyesi’nin Kurban Kesim ve Satış Alanı’na kurbanlıklar gelmeye başladı.

Başakşehir, Kurban Bayramı’na hazır

08 Ağustos 2018 12:06

6 Ağustos itibariyle İstanbul’a akın eden kurbanlık sahiplerinin adresleri arasında en büyük kurban pazarlarından Başakşehir Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı geliyor. Sertifikalı hayvanlar çadırlarına yerleştirilirken, kurulan kurban kesim alanında belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.


Kayaşehir 17’nci Bölge’de kurulan modern kurban satış ve kesim alanına büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar gelmeye başladı. Belirlenen kriterlerde olan hayvanlar satış çadırlarında yerlerini alırken, belediye çalışanları tarafından çadırlarda ve çevresinde dezenfekte işlemleri yapıldı. Dezenfekte çalışmaları bayrama kadar devam edecek.



Kötü kokular ‘probiyotik ilaçlama’ ile önleniyor


Veteriner Hekim Yunus Kanlı kamuoyu tarafından Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim yeri olarak nitelendirilen Başakşehir Belediyesi Kurban Satış ve Kesim yerinde çıtayı her yıl yükselttiklerini söyledi. Kötü koku ve sineklenmeyi önlemek için probiyotik ürün kullandıklarını belirten Kanlı, kullandıkları ürünün Bakanlık tarafından ruhsatlı olduğunun altını çizerek, "Ürünü sabah ve akşam olmak üzere iki periyot halinde uyguluyoruz. Probiyotik ürünün uygulamasından sonra takriben 10 dakika içinde koku yapan çürükçül bakteri ortadan kalkıyor. Koku ortadan kalktıktan sonra da bir problemimiz kalmıyor" dedi.



Alanda her ayrıntı düşünüldü


Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hazırladığı kurban satış yerlerinde, kurbanlık almaya gelen vatandaşlara birçok hizmet sunuyor. Kurban satış alanlarında oluşturulan çadırlarda veteriner, zabıta ve din görevlisi birimleri gün boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek, ihtiyaçları karşılıyor. Başakşehir Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda seyyar wc ve mescid hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların çay içme ihtiyaçlarını karşılayacakları ve aparatif yiyecekler satın alabilecekleri bir de büfe bulunuyor.



Kasaplara eğitim verilecek


Öte yandan Kurban bayramına bir gün kala kesim kazalarını en aza indirerek kurban kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla kasaplara kurban kesim eğitimi verilecek.


Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaları en aza indirerek kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda görevli kasaplara eğitim verilecek. Dini kesim kuralları ve teorik bilgiler olmak üzere iki aşamalı eğitimden geçirilen kasaplara, kurban kesimiyle ilgili mezbaha bilgileri aktarılacak.




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