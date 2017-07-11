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11 Temmuz 2017 13:44

Başakşehir şehitleri kabirleri başında anıldı

Başakşehir şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı.

Başakşehir şehitleri kabirleri başında anıldı

11 Temmuz 2017 13:44

15 Temmuz demokrasi şehidi Haki Aras ve Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında 33 polisimizle birlikte şehit düşen polis memuru Erdem Özçelik kabirleri başında dualarla anıldı.


15 Temmuz Anma Programları Başakşehir’de şehitlerin kabir ziyaretleri ile başladı.


Şehitler için düzenlenen ilk program Şehit Haki Aras’ın Küçükçekmece Yarımburgaz Mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirildi. Anma programında Haki Aras’ın annesi Güleser Aras ve Ağabeyi Cevdet Aras da hazır bulundu. Anma programına şehit ailelerinin yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlçe Müftüsü Remzi Pehlivan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şevki Şar, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Doğan Uysal katıldı.


Şehit Haki Aras için Güvercintepe Hz. Ali Camisi İmamı İbrahim Güler tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Başakşehir İlçe Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından şehit Aras için dua edildi.


İkinci anma programı 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş’ta gerçekleşen saldırıda şehit olan Polis Memuru Erdem Özçelik’in Şamlar Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Anma programına; polis memurunun annesi Mukaddes Özçelik, babası İsmet Özçelik, ağabeyi Erdinç Özçelik ve yakınları da katıldı.


Yeni Şamlar Camisi İmamı Hakan Coşkun’un okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, Başakşehir İlçe Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından okunan dualarla son buldu.


Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleşen şehit ve gazi ailelerine gerçekleştirilen ev ziyaretleri, Başakşehir’de de Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile devam ediyor.




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