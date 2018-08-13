Başakşehir Yaz İzcilik Kampı sona erdi

Kampın kapanış programına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Böyle imkânlar başka belediyelerde yok. O yüzden Başakşehir’de yaşamak bir ayrıcalık. Sizler de bugün Başakşehirli olmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz” dedi.

6 hafta süren kamp boyunca izcilikle ilgili temel bilgiler, ilkyardım dersleri, binicilik, tırmanma, okçuluk ve parkur eğitimi dersleri alan 240 izci, kampın son akşamında yakılan kamp ateşinin başında şiirler okudu, şarkılar söyledi ve hazırladıkları özel gösterileri sahneleyerek yaz kampını tamamladı.

"En büyük varlığımız sizlersiniz ”

İzcilerin sevincine ortak olan Başkan Kartoğlu, yaptığı konuşmada kampa katılan tüm izcilere teşekkür ederek, “Böyle imkânlar başka belediyelerde yok. O yüzden Başakşehir’de yaşamak bir ayrıcalık. Sizler de bugün Başakşehirli olmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz. İnşallah ilerde Enez’deki gençlik kampımıza da katılırsınız. Bizim en büyük varlığımız sizlersiniz. Her şeyimiz sizler için. Sizler de başarılı olursanız bizi gururlandırırsınız. Ben hepinizi çok seviyorum ve böyle disiplinli bir kampı sorunsuzca bitirdiğiniz için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mısırlı izcilerin mini konseri büyük alkış topladı

Öte yandan, gençlerin izcilikle tanışmalarını sağlayan kampta Mısırlı 120 izci de hazır bulundu. Def çalıp Arapça ezgiler söyleyen Mısırlı izci grubu izleyicilerden tam not aldı. İzcilik kampında öğrenciler temel ve ileri seviye izcilik, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, yüzme, okçuluk, resim, müzik, tiyatro, binicilik ve hayvan bakımı gibi pek çok konuda etkinliklere katıldı.

Başakşehir Belediyesinin Şamlar Tabiat Parkı’nda geleneksel olarak gerçekleştirdiği Yaz İzcilik Kampı, kamp ateşi etrafında yapılan çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

Şamlar Tabiat Parkı’nda gerçekleşen programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Melik, İzci Kampı Koordinatörü Taceddin Özcan, izciler ile liderleri katıldı.