Başakşehir Zabıtası ‘usulsüz zamlara' savaş açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz, gereğini yaparız” uyarısının ardından Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Marketlerde denetimler gerçekleştiren ve etiketleri tek tek inceleyen ekipler, 'usulsüz fiyat artışı' yaptığı tespit edilen 4 iş yerine para cezası kesti.

Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde ve hallerde kur artışını bahane edilerek yapılan usulsüz fiyat artışlarına savaş açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında denetimlerini sıklaştıran ekipler, günlük denetimler yaparak fırsatçılara göz açtırmıyor.

4 iş yerine para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde 6502 sayılı Tüketici Kanununa aykırı fiillerinden dolayı 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların şikayetlerini 444 0 669 numaralı telefona iletebileceğini belirtti.