Başakşehir’de 15 bin kişi iftar sofrasında buluştu

İftardan sonra konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İnşallah Kayaşehir 2-3 seneye hem Başakşehir’in hem de İstanbul’un en güzel mahallesi olacak. Sizler bize bugüne kadar destek verdiniz 24 Haziran’da da en büyük desteği buradan Kayaşehir’den vereceksiniz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, onbir ayın sultanı Ramazan Ayında binlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturmaya devam ediyor. Kayaşehir Meydanı’nda düzenlenen iftara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Akif Çağatay Kılıç ve yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda bir araya gelen binlerce vatandaş hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

“24 Haziran’da da en büyük desteği buradan Kayaşehir’den vereceksiniz”

İftardan sonra konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Ben burada hep konuşurken şunu söyledim, Kayaşehir İstanbul’un en güzel yeri olacak. Şuan da metro inşaatımız başladı. Yeni hastane inşaatı başladı. Yollar eskiden buradan gidip gelmek çok zordu şuan da yollarımız açıldı halen açılmaya devam ediyor. İnşallah Kayaşehir 2-3 seneye hem Başakşehir’in hem de İstanbul’un en güzel mahallesi olacak hayırlı olsun sizlere. Sizler bize bugüne kadar destek verdiniz 24 Haziran’da da en büyük desteği buradan Kayaşehir’den vereceksiniz size canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi

“Yemek sayımız 15 ile 20 bine ulaştı”

Ramazan ayının rahmetinden ve bereketinden faydalanmak gerektiğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, “Bugün mutluyuz sevinçliyiz. Muhteşem bir yoğunluk oluştu. Herkes burada hep birlikte iftar açacağız. Şuan çok mutluyuz halkımızı selamlıyoruz. Yemek sayımız 15 ile 20 bine ulaştı. Ciddi bir katılım var. Ramazan ayının bolluk ve bereketi Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah” diye konuştu

"Teşekkür ediyoruz iftarı verenlere"

Ramazan ayında insanların bir araya gelmesine fırsat veren etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu ve iftara ailesiyle birlikte geldiğini belirten Ahmet Özkan, ”Mutluyuz. Ailemizle beraber bu coşkulu alanda iftar yapmaya geldik. Teşekkür ediyoruz iftarı verenlere” şeklinde konuştu.