Başakşehir’de 30 bin kişilik dev iftar sofrası kuruldu

İftardan sonra konuşan Bakan Kurtulmuş, “Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında bir seçimdir” dedi.

Başakşehir’de her yıl geleneksel olarak kurulan dev iftar sofrası bu yıl da Sular Vadisi’nde kuruldu. İftar programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri ve yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında bir seçimdir"

24 Haziran seçimlerine ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu Ramazan’ın hemen ardından bayramla birlikte 24 Haziran seçimleri için sandıklara gideceğiz ve oy kullanacağız. Bu seçim hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Bu seçimde sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına ya da sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyeceğiz. Bu seçimde Türkiye’nin yeni sisteminin ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk hükümet başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerin oylarıyla sandıktan cumhurbaşkanı çıkaracağız. Türkiye, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yola devam edip etmeme kararı veriyor. Allah’ın izniyle milletimiz kararını vermiştir, güçlü ve büyük Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğuna, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğuna milletimiz karar vermiştir ve bunu da sandıklarda gösterecektir. Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenler ile yıkmak isteyenler arasında bir seçimdir. Bu seçim eski sisteme gitmek isteyenlerle yeni Türkiye’nin yeni sisteminde yürümek isteyenler arasında bir seçimdir. Bu seçim dünyanın dört bir tarafında mazlum milletlerin gözünün içine baktığı Türkiye’nin yeniden güçlü bir şekilde güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşüne karar verilen seçim olacaktır" diye konuştu.

“Halkalı-Başakşehir 3. Havalimanı metrosunun sözleşmesini imzaladık”

İftardan sonra konuşmasında Başakşehirlilere yeni müjdeler veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, "Bizler mutluluğun şehri Başakşehir için yola çıktık ve çok büyük projelerle yolumuza devam ediyoruz. Avrupa’nın en büyük hastanesinden yine Türkiye’nin en büyük meydanlarından, Türkiye’nin en büyük botanik parkından ve İstanbul’un en fazla metro ağı gibi bir sürü sayacağımız projeler var. Bunun yanında yine bugün müjdesini vereceğimiz yeni güzel projeler de var. Carrefour’un olduğu binaya inşallah bu sene içerisinde gençlik merkezimiz, spor merkezimiz ve kütüphanemiz başlıyor. Yine bugün güzel bir müjde Halkalı-Başakşehir 3. Havalimanı Metrosu’nun sözleşmesini imzaladık. Yarın inşallah Kadir Gecemiz ve yakın zamanda bayramımız var. Ailemizle, çocuğumuzla hep beraber birlik içerisinde iyi bayramlar diliyorum" dedi.