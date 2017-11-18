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18 Kasım 2017 20:17

Başakşehir’de Abdullah Avcı - Tudor gerilimi

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 27.

Başakşehir’de Abdullah Avcı - Tudor gerilimi

18 Kasım 2017 20:17

dakikasında bir pozisyon sonrasında Abdullah Avcı ile Igor Tudor arasında tartışma yaşadı.


Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta sinirler gerildi. Müsabakanın 27. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında iki takımın teknik patronları arasında ufak bir tartışma yaşandı. Tudor, kendi görev bölgesinden çıkıp, Abdullah Avcı’nın olduğu yere doğru gitti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında karşılaşmanın 4. hakemi Suat Arslanboğa, iki teknik direktör arasındaki gerginliği ayırmak için araya girdi.




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