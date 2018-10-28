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Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Tesislerde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde yapılan antrenmana Atiker Konyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.


Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.


Turuncu-lacivertli takım, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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