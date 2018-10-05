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Başakşehir'de çalıntı otomobilleri parçalayan 2 kardeş yakalandı

Başakşehir’de çaldıkları otomobilleri parçalayan 2 kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başakşehir'de çaldıkları otomobilleri parçalayan 2 kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir otomobilin beyni değiştirilerek çalındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından Başakşehir Atatürk Oto Sanayisi'nde bir tamirhaneye operasyon düzenledi. Tamirhanede yapılan aramalarda parçalamış otomobillere ait onlarca parça, sağlam şekilde çalıntı bir otomobil ve bir kısmı parçalanmış 3 otomobil ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen İhsan Y. ve Uğur Y. gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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