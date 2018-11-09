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Başakşehir'de Çaykur Rizespor hazırlıkları tamamlandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde teknik ısınmayla başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenman sona erdi.


Öte yandan sakatlığı bulunan Eljero Elia idmana katılmazken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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