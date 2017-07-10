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10 Temmuz 2017 17:53

Başakşehir’de defans dağıldı

Medipol Başakşehir’in takımdan ayrılan savunmacıları Bekir İrtegün ve Yalçın Ayhan’ın yanına sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Chedjou’yu da eklediğimizde turuncu-lacivertlilerin defansı dağılmış gibi duruyor.

Başakşehir’de defans dağıldı

10 Temmuz 2017 17:53


Geçen sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve ligi de 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı yakalayan Medipol Başakşehir’de yeni sezonun kadrosunu kurma çabaları devam ediyor. Takıma Chedjou, Tunay Torun, Elia ve Clichy gibi önemli isimleri katan turuncu-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmiş olsa da defansif açıdan sıkıntıya düşmüş gibi gözüküyor. İlk olarak sezon sonu takımdan ayrılan Yalçın Ayhan’ın yanına dün yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılarak 3 ay sahalardan uzak kalacak yeni transfer Chedjou ve bugün sözleşmesi feshedilen Bekir İrtegün’ü de eklediğimizde Abdullah Avcı’nın takımında stoper sorunu ortaya çıkmış gibi gözüküyor.


Bu durumu göz önüne aldığımızda Başakşehir’in mevcut kadrosunda direkt stoper olarak oynayacak 3 isim kalıyor. Alexandru Epureanu, Egemen Korkmaz ve Gençer Cansev turuncu-lacivertlilerin stoper adayları arasında yer alıyor. Fakat Medipol Başakşehir’in Avrupa ve Süper Lig’de uzun bir maratona çıkacağını düşünürsek, mutlak bir stoper transferi de gündeme gelecek gibi duruyor.




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