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26 Haziran 2018 17:15

Başakşehir’de dolu uyarısı nedeniyle kapalı pazarlar otopark oldu

Başakşehir Belediyesi, kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarısının ardından 3 büyük kapalı pazar alanını otopark olarak vatandaşların kullanımına sundu.

Başakşehir’de dolu uyarısı nedeniyle kapalı pazarlar otopark oldu

26 Haziran 2018 17:15

İlçenin üç farklı noktasında bulunan Pazartürk, Başakpazar ile Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı, araç sahiplerinin imdadına yetişti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından harekete geçen Başakşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için 3 büyük pazar alanını otopark olarak kullanıma açtı.


Başak Mahallesi’ndeki Başakpazar kapalı pazar alanı, Bahçeşehir’deki Pazartürk kapalı pazar alanı ile Kayaşehir’de bulunan Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı, vatandaşların kullanıma tahsis edildi. Üç büyük Pazar alanına kısa sürede binlerce araç park etti.


Meteoroloji’den son yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın 17.00 - 22.00 saatleri arasında etkili olacak. Açıklamada vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.




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