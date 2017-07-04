Başakşehir’de gelecek nesil teknoloji zirvesi

2 gün sürecek olan çalıştaya Akdeniz ülkelerinden yöneticiler katıldı.

Başakşehir Belediyesi’nin Başakşehir Living Lab - İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, 2’nci Uluslararası Akdeniz Living Lab’ler Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya gelen konuklar Başakşehir Living Lab’i gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra oturuma katıldı. Akdeniz ülkelerinden teknoloji merkezi yöneticilerinin katıldığı çalıştay 2 gün sürecek. Çalıştay’ın ilk gününde ağırlıklı olarak inovatif becerileri yükseltmek için bölgedeki Living Lab’leri bir araya nasıl getirilebileceği konusu üzerinde çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

“Topluma faydalı konular üzerinde konuşuluyor”

Çalıştayda sunum yapan Başakşehir Living Lab Kurucu Başkanı Ersin Pamuksüzer, “Şu anda Akdeniz ülkelerinin katıldığı bir toplantı yapıyoruz. Bu toplantıda topluma, belediyelere ve ülkelere fayda üzerine değişik konular konuşuluyor. Başakşehir Belediyesi olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizi mutlu ediyor. Basakşehir Living Lab’de belediyenin bir uzantısı olarak çok kıymetli bir projenin içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Barselona’dan çalıştaya katılan İ2CAT Vakfı Başkanı Artur Serra, "Mükemmel bir organizasyon gibi görünüyor. Bu Living Lab’i 3 yıl önce de ziyaret etmiştim. Bu Living Lab, Barselona’da yaptığım diğer Living Lab için ilham verdi. Barselona’daki Living Lab ile Başakşehir’deki Living Lab ile aramızda yakın ilişkilerimiz var" dedi.