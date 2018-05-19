Başakşehir’de gençlik coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Bahçeşehir Tören Alanı’nda çelenk sunumuyla başladı. Törene; Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Başakşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı. Kutlamalar daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki programla devam etti. Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara ile veliler, Olimpik Park Atletizm Tesisi’nde gerçekleştirilen törende gençlerin coşkusunu paylaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başakşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara’nın konuşmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin halk oyunları, atletizm yarışmaları, güreş gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti.

Türkiye genelinde düzenlenen atletizm yarışmaları ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi.