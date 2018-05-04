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04 Mayıs 2018 17:17

Başakşehir’de geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geri Dönüşüm Mucitleri Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Başakşehir’de geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu

04 Mayıs 2018 17:17


Başakşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve geri dönüşümün farkında olan bilinçli gençler yetiştirmek amacıyla "Geri Dönüşüm Mucitleri Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması" düzenledi. Başakşehir 5. Etap Sular Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. İlçede bulunan tüm okulların ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul branşlarında yapılan yarışmada kazanan öğrencilere plaket ve para ödülü verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada öğrencilerin plastik, karton, pet şişe gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünler gösterime sunuldu. Ayrıca bu eserlerin sergilendiği ‘Geri Dönüşüm Parkı’ da yarışmadan sonra kurdele kesimiyle açıldı. Yarışmaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.


Amaçlarının insanlarda çevre bilinci oluşturmak olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün yarışmamızı yaptık. Çocuklarımız çok başarılı. Beni bile çok şaşırttılar. Ödülleri verdik. Amacımız sadece çocuklarımızı yarıştırmak değil. Bunun yanında farkındalık oluşturmak. Bunu sadece çocuklarımız ile ilgili yarışmada bırakmadık. Aynı zamanda Geri Dönüşüm Parkımızı da kurduk. Amacımız insanlar bu parkımızı ziyaret etsinler ve geri dönüşüm ile alakalı çevreyle ilgili bir bilinç oluşsun. Çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Yapılan ürünleri de gezdim. Geri Dönüşüm Parkı’ndaki ödüllerde de liseli öğrencilerimizden fikir aldık. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hem ödül alan projelerimiz, yapılan emekler hem de şu anda gezdiğimiz Geri Dönüşüm Parkımız muhteşem olmuş. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Sınıf öğretmeni Pelin Gültekin ise, "Öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Onlara ileride birkaç katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Hayal güçlerini desteklediğini ve eğlendiklerini bizzat gördüm. Benim öğrencilerim de katıldı etkinliğe. Çok güzel oldu. Keyif aldılar. 1 ay boyunca uğraştılar. Ne yapabiliriz diye düşündüler. Ödül olması biraz daha teşvik etti. Çok güzel bence. Yayılırsa seviniriz. Öğrencilerle etkinlikleri gezdik. Şenlikleri de izledik. Ödül törenini bekliyoruz" dedi.




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