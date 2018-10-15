Başakşehir'de Kayserispor mesaisi devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlılarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 ile dar alan oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu takımla birlikte çalışmalara katılırken, dizinden ameliyat olan ve uzun süredir forma giyemeyen Alparslan Erdem ise düz koşu yaptı.