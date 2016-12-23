Başakşehir’de kış dönemi bakım çalışmaları

Başakşehir Belediyesi park ve yeşil alanlarda mevsim şartlarına uygun olarak periyodik bakım çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde devam eden bakım çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki park, yeşil alanlar ile orta ve yan refüjlerde, ibadethane bahçeleri ve eğitim kurumları ile ilçede bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları bahçelerinde de periyodik olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar; bitkilere form verilmesi, budama, kış gübrelemesi, çim havalandırma çalışması, herekleme, çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları ile vatandaşların daha temiz ve düzenli alanlarda yaşamasına olanak sağlanıyor.



Ağaçlar, budama çalışması ile bahara hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlardaki bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Kış ayları boyunca devam edecek çalışmanın yapıldığı bölgelerden olan Bahçeşehir, Başakşehir, Şamlar ve Şahintepe bölgelerinde eş zamanlı olarak çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Program tamamlandığında ekipler Altınşehir Mahallesi ve Kayaşehir Bölgelerinde çalışma gerçekleştirilecek.

Ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve daha uzun ömürlü olması için doğru budamanın önemine dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, “Yapılan budama ancak doğru yapılırsa ağaca faydalı olur. Aksi takdirde bilinçsizce budanan her bitki, zarar görür. Yanlış kesilen her dal, ağacın dengesinin bozulmasına, şeklinin değişmesine sebep olabileceği gibi hastalıklara karşı mücadele etmesinde de gücü kalmamış olacak ve ağaç küsecektir.Ağaçların daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, önce bölge genelindeki ağaçların türlerine göre budama zamanları tespit ediliyor, oluşturulan program dahilinde de bölge bazında yedi kişiden oluşan dört ekip vasıtasıyla budamalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Mart 2017 ortası gibi bitirilecek çalışmalarla mevcut ağaçların ve bitkilerin kış nedeniyle kuruyan ya da hasar gören dalları budanarak daha sağlıklı hale getiriliyor.



Bitkiler kış için koruma altına alınıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ağaçların kış döneminde olumsuz etkilenmemesi içinde çalışmalar yürütüyor. İlçenin doğal güzelliklerine katkı sağlayan palmiye, hurma gibi sıcak iklim bitkilerinin kış şartlarından (soğuk ve rüzgar) olumsuz etkilenmemesi için yaprakları keten bezlerle bağlanarak koruma altına alınıyor.