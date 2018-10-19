Başakşehir'de kontrolden çıkan araç yan yattı, o anlar kamerada

Başakşehir'de kontrolden çıkan araç yan yattı. Kazayı gören bir vatandaş koşarak gelip sürücüyü araçtan çıkarırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 7 Ekim günü Başakşehir 1'inci Etap'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.30 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören bir vatandaş koşarak aracın yanına geldi, sürücüyü otomobilden çıkarmaya çalıştı. Vatandaş kısa süre sonra sürücüyü araçtan çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak yan yattığı görülüyor. Daha sonra bir vatandaş koşarak gelip sürücüyü araçtan çıkarıyor.