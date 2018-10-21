İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de Konyaspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kayserispor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.


Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.


Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.