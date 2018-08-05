Aynı anda 50 kişinin ağırlandığı taziye tırında Kur’an-ı Kerim okunuyor, yemek ve çay servisinin yanı sıra lavabo hizmeti de veriliyor.

Başakşehir Belediyesi, evleri müsait olmayan vatandaşlar için taziye tırını hizmete sundu. Vatandaşların zor günlerinde taziye ile ilgili tüm hizmetlerin ücretsiz olarak sunulduğu tıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aynı anda 50 kişinin ağırlanabildiği taziye tırında hocalar tarafından Kur’an-ı Kerim okunabiliyor.

Cenaze yakınlarının taziyelerini kabul ettiği tırda lavabolar da bulunuyor. Her türlü arazi şartlarına uyum sağlayan taziye tırı haftanın 7 günü 24 saat vatandaşların en zor günlerinde imdadına yetişiyor. Belediyenin çağrı merkezi ile iletişime geçerek taziye tırından yararlanan vatandaşlar, hizmeti memnuniyetle karşılıyor. Kısa süre içerinde kullanıma hazır hale getirilen tır içerinde vatandaşlara talepleri doğrultusunda taziye yemeği ve çay ikramı yapılıyor.

Evleri müsait olmayan vatandaşlara hizmet veriyor

İlçede yaşanan yoğun talep nedeniyle araç sayısını artırdıklarını belirten Başakşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Sorumlusu Furkan Mankır, taziye tırına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mankır,"Bu görevi Başakşehir Belediyesi bünyesinde, Başakşehir’de ikamet eden vatandaşlarımıza cenaze hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Belediyemiz çağrı merkezine cenaze sahipleri tarafından aranıyor, oradan arkadaşlar bize ulaşıyor. Bize ulaşan kayıt, cenaze sahibiyle bizzat muhatap olarak gerektiğinde yerinde cenaze sahipleriyle görüşerek biz cenazemizin ölüm raporunu belediyemiz bünyesinde hallediyoruz. Yasin Kartoğlu başkanımızın bizzat kendi projesiyle oluşan bu taziye tırımız, cenaze sahiplerinin, evleri müsait olmayan veya da bu aracı tahsis etmek isteyen vatandaşlarımıza sunuluyor "dedi.

7 gün 24 saat hizmette

Talepler doğrultusunda yemek ikramlarının da bulunduğunu söyleyen Mankır," İçerisinde 50 kişilik kapasite sağlıyor. 50 kişi orada yemek, çay ikramı ile belediyemiz ikramda bulunuyor. Aracın içerisinde mobil lavabolar var. Gelecek cenazelere katılan misafir hocaların Kuran okuyabileceği, cenaze sahiplerine dua edebileceği bir ses teçhizatı var. Ölen kişiye oradan cenazeye gelen hocalar Kur’an okuyarak cenazemize taziyede, duada bulunuyor. Ardından tırımız o gün o gün hizmet verdikten sonra toplanıp, temizleniyor ve diğer gün için hazır bulunuyor. Tırımız ve cenaze hizmetlerimiz 7 gün 24 saat, bizler gece gündüz demeden, gecenin bir vakti de olsa cenaze sahipleriyle ilgileniyoruz” diye konuştu.