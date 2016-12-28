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28 Aralık 2016 16:41

Başakşehir’de silahlı banka soygunu

Başakşehir’de silahlı banka soygunu

28 Aralık 2016 16:41

Başakşehir’de bir banka şubesine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu, 3 bin 500 doları alarak kayıplara karıştı.
Olay, Başakşehir 5’inci etapta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, banka şubesine gelen maskeli ve silahlı üç soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek bankaya girdi. Daha sonra gişede bulunan görevliyi silahla tehdit eden soyguncular, kasada bulunan 3 bin 500 doları aldı. Bankanın önünde bekleyen araca binen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.
Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan polis ekipleri banka içerisinde çalışmalarına devam ederken, bankanın vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi dikkat çekti.



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