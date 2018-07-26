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26 Temmuz 2018 23:40

Başakşehir’de silikondan mutfak araç gereçleri üretilen fabrika alev alev yandı

Başakşehir’de silikondan mutfak araç gereçleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir’de silikondan mutfak araç gereçleri üretilen fabrika alev alev yandı

26 Temmuz 2018 23:40

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 21.45 sıralarında Başakşehir’deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal-İş Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silikondan mutfak araç gereçleri üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisten alev ve dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olay esnasında fabrika sahibinin oğlunun fabrika içerisinde olduğu fakat yangından zarar görmeden olay yerinden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.


Fabrika sahibi Orhan Baltalı, “Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için poskür fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette. İş yeri paydos etmişti. Oğlum da iş yerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor. Çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı, o da Allah’a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini" dedi.


Fabrikanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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