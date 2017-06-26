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26 Haziran 2017 14:28

Başakşehir’de sokak hayvanları sıcak havada da yalnız değil

Başakşehir Belediyesi, sıcakların aniden bastırmasıyla birlikte sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için kolay ulaşabilecekleri noktalara mama ve su kapları koymaya başladı.

Başakşehir’de sokak hayvanları sıcak havada da yalnız değil

26 Haziran 2017 14:28

Kapların hastalığa sebep vermemesi için tek kullanımlık kap konuluyor.


Serin geçen Haziran ayının son haftasında sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Başakşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte, su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara su ve mama bırakma uygulamasını yine başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yapmış olduğu çalışmada sahipsiz hayvanların sıcak havalarda susuz kalmaması için belirli noktalara bıraktığı su ve mama kaplarıyla sevimli dostları yalnız bırakmıyor.



Tek kullanımlık kaplar


Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların enfeksiyon kapmaması için sahaya tek kullanımlık, hijyenik ve uygun kaplar içinde su ve mama bırakarak sık sık kontrol ediyor. Ekipler bölgedeki en uygun alanları seçerek, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara su ve mama kapları bırakıyor.


Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, savaşta ordularına;” Hayvanları telef etmeyin” diye buyuran bir Peygamberin ümmeti olduğumuzu belirterek,” Bizler hayvan haklarına yönelik ilk düzenlemeleri yapan, fakir insanlar için kurulan aş evlerinde insanlardan başka kedi ve köpek gibi hayvanları da koruyan ecdadın torunları olarak sokak hayvanlarını kışın açlığa, yazın da susuzluğa karşı korumaya gayret ediyoruz. Bu sevgi ve şefkat anlayışıyla dünya üzerinde hayatı paylaştığımız dostlarımızı koruyup kollamak boynumuzun borcudur” dedi.




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