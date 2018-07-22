Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Hız çalışmasının ardından yapılan taktik antrenmanla birlikte çalışmalar sona erdi.
Antrenmanda hazırlıklarına takımdan ayrı devam eden Arda Turan’ın yanı sıra izinli olan Emmanuel Adebayor yer almadı.
Turuncu-lacivertliler, bugün TSİ 19.00’da yapacağı idmanla birlikte çalışmalarına devam edecek.