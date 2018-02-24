Başakşehir’de zincirleme kaza

Olay, 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CEJ 58 plakalı tır sürücüsü Feridun Uygun, aracının arıza yaptığını fark edip otoyol kenarına çekerek yol yardımı istedi. Tırın yanına gelen 34 UM 0239 plakalı Cafer Yılmaz kontrolündeki yol yardım aracı tırın arkasına park etti. Cafer Yılmaz’ın yol güvenliği için yola dubaları koyduğu sırada 34 RU 3534 plakalı kimliği belli olmayan bir sürücü aracının tekerleğinin patlamasıyla önce direksiyon hakimiyetini kaybetti ardından yol yardım aracına arkadan çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce sürücüyü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerine kurtarıcı ekipleri çağrıldı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin buradaki kontrolleri sırasında sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yapan araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kaldırılırken trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.