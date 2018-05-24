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24 Mayıs 2018 18:36

Başakşehir’deki cinayetin şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Başakşehir’de tekstil atölyesinde parasını alamayan Suriyeli kardeşler ile atölyedekiler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Recep Aslan’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başakşehir’deki cinayetin şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

24 Mayıs 2018 18:36


Olay, geçtiğimiz ay içerisinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı Çevre Sanayi sitesinde bulunan tekstil atölyesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde 2 gün çalışarak parasını alamadığını iddia eden Suriyeli Addülhalim El H. (32) abisi Abdülkerim El H. (33) ile atölyeye gelerek oradakilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Abdulhalim El H. kendisini o iş yerine getiren arkadaşı Mahmut H‘ye küfürler edip bıçak salladı. Kavga sırasında ayırmak için araya giren Recep Arslan (39) Abdülkerim H’nin bıçaklı saldırısı sonrasında boğazı kesilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen Arslan kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Suriyeli kardeşlerin alacağı 120 lira olduğu öğrenildi


Yaşanan olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında Suriyeli Abdülhalim El H’nin 2 günlük alacağının 120 lira olduğu öğrenildi.



Suriyeli kardeşler tutuklandı


Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit ederek yakalama çalışması başlattı. Yapılan takibin sonrasında şüpheliler Başakşehir’de belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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