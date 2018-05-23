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23 Mayıs 2018 17:39

Başakşehir’den Abdullah Avcı açıklaması

Bursaspor başkan adaylarından Hüseyin Akdemir’in Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte olan fotoğrafına turuncu-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Başakşehir’den Abdullah Avcı açıklaması

23 Mayıs 2018 17:39


Yeşil-beyazlı kulüpte 26-27 Mayıs tarihlerinde iki oturum halinde yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Hüseyin Akdemir’in Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte olan fotoğrafı sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Başkan adayının göreve gelmesi halinde takımın başına Abdullah Avcı’yı getireceği iddiaları yer alırken, İstanbul ekibi konuya ilişkin resmi internet sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.


Turuncu-lacivertli ekibin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Bursaspor başkan adaylarından biri, kulüp yapımızla ilgili bilgi almak ve tesisimizi incelemek için ziyarete gelmiş, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirmiştir. Daha sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından bu fotoğraf paylaşılarak konunun farklı yerlere çekilmek istendiğini üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın görevinin başında olduğunu hatırlatır, 2018-2019 sezonunun çalışmalarına şimdiden başladığını belirtmek isteriz."




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