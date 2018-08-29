Başakşehir’e “Gençlik Merkezi” geliyor

Sular Vadisi 2’nci Bölge’de ilçenin ‘ilk’ Gençlik Merkezi’nin yapımına kısa süre içinde başlanacak.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Erdemli, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik için Sular Vadisi 2’nci Bölge’de gençlik merkezi inşa ediliyor.

Gençlik Merkezi’nde yok yok

Mimar Sinan Caddesi’ne cepheli konumda inşa edilecek Gençlik Merkezi’nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Toplam 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yükselecek merkezde; yarı olimpik havuz, bay ve bayan fitnes salonu, bay ve bayan sauna, 200 kişilik çok amaçlı salon, sanat atölyeleri, kütüphane, kitap kafe ve şark odası bulunacak.

“Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz”

Gençlik Merkezi’nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençleri çok önemsediklerini belirterek, “Belediye olarak gençlerimize her türlü imkânı sunuyoruz. Spor parklarımız, Enez Gençlik Kampımız, İzcilik Kampımız ve bilgi evlerimiz ile sağlıklı, mutlu ve her şeyden önemlisi kendine güvenen, nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen bir nesil yetişmesini amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda gençlerimiz, çocuklarımız için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi 2019’da hizmete açılacak

Başkan Kartoğlu, ilçe gençliğinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan merkezin inşaatına kısa süre içinde başlayacaklarını söyledi. Başakşehir Gençlik Merkezi’nin 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.