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23 Aralık 2016 17:20

Başakşehir’e yeni parklar geliyor

Başakşehir’e yeni parklar geliyor

23 Aralık 2016 17:20

Başakşehir Belediyesi ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile Şahintepe ve Hoşdere bölgelerine iki yeni park yapılıyor.
Başakşehir’de bölge sakinleri ve çocukları memnun edecek olan parklar için çalışmalar başladı. Bölgeye artı değer katacak olan parkların ilki Şahintepe Uğur Mumcu Caddesi’nde yapılıyor. 580 metrekarelik alanda kurulacak olan park yeşil dokusu ile de dikkat çekiyor. Parktaki 130 metrekarelik yeşil alan yer alacak. 450 metrekarelik sert zemini olan parkta çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenecek.172 m2’lik çocuk oyun alanının yer aldığı parkta 127 metrekarelik basketbol sahası da yer alıyor.
Yapımı başlayan diğer bir park ise Bahçeşehir 2. Kısım’da yapılıyor. Hoşdere de yer alan park bin 250 metrekarelik bir alanda yapılıyor. 470 metreksrelik yeşil alanımız ve 780 metrekarelik sert zeminin yer aldığı parkta çocuklar için 170 metrekarelik çocuk oyun alanı, 100 metrekarelik basketbol sahası bulunuyor. Yetişkinler için fitness alanının da yer aldığı parkta yine çocuklar için kum oyun alanı da bulunuyor.
Yapım aşamasında olan parkların 2017 yılı Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.



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