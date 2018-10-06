Başakşehir'in forvetleri Fenerbahçe'ye yaklaştı

Medipol Başakşehir'in forvetleri Adebayor, Napoleoni ve Bajic, ligde geride kalan 7 haftada toplam 5 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bu süreçte oynadığı karşılaşmalarda rakip ağlara bıraktığı gol sayısı ise 6. Söz konusu futbolcular, buldukları gollerle sarı-lacivertlilerin takım halinde attığı gol sayısına yaklaşmış durumda.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadeleye kadar turuncu-lacivertlilerin ligde 12 golü bulunuyor. Fenerbahçe'de ise bu sayı 6'da kaldı. Bunun en büyük nedeni de sarı-lacivertli takımın forvet hattında görev yapan futbolcularının henüz beklenen ritmi yakalayamaması. Kanarya'nın bulduğu 6 golün sadece 1'i bir forvet oyuncusundan, Slimani'den geldi. Frey ve Soldado ise henüz skor üretemedi.

Başakşehir'in ileri ucunda gol arayan Adebayor, Napoleoni ve Bajic ise rakip ağları toplamda 5 defa sarstı. Gol dağılımlarına baktığımızda Adebayor ve Napoleoni'nin 2, Bajic'in de 1 golü bulunuyor.

Bu üç isim, attıkları gollerle sarı-lacivertlilerin toplam gol sayısına da yaklaşmış durumda.