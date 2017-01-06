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06 Ocak 2017 17:27

Başakşehir’in kuşlarına soğuk havalarda sıcak yuva

Başakşehir’in kuşlarına soğuk havalarda sıcak yuva

06 Ocak 2017 17:27

Başakşehir Belediyesi soğuk havalarda kuşların üşümemesi için kuş evleri projesi başlattı. Proje kapsamında ilçe genelindeki şehir parkları ve ormanlık alanlara yerleştirilen içinde kuş evlerinin yer aldığı 15 istasyon oluşturuldu.
Yıl boyunca beslenme odakları, Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaları ile sokak hayvanların sağlığını koruyan Başakşehir Belediyesi kanatlı hayvanları da unutmadı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kuşların soğuk hava koşullarından etkilenmemesi için kuş evleri projesi başlattı. Kuşların kış şartlarından etkilenmemesi, hayati tehlike yaşamamalı için hayata geçirilen kuş yuvaları pilot bölgelerde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında ilçe genelindeki şehir parkları ve ormanlık alanlara yerleştirilen içinde kuş evlerinin yer aldığı 15 istasyon oluşturuldu.

Yuvaların tasarım ve imalatı müdürlük bünyesinde yapılıyor
İlçe genelinde belirlenen noktalardaki ağaçlara asılan kuş yuvaları tasarımları ile de dikkat çekiyor. Kuş yuvalarının tasarımı ve imalatı ise Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Yuvalar, kapalı yem bırakma alanı ve üzerinde üç adet kuş yuvasını barındıran bir tasarıma sahip. İlk etapta iki model olarak üretimi yapılan yuvalar ağaçlara asılarak ergonomikliği, kullanım kolaylığı gibi etkenler dikkate alınarak test ediliyor. Yuvalar istasyonlar halinde bölgelere yerleştiriliyor. Her bir istasyonda 3 yuva ve bir ortak yem alanı bulunuyor. Bahçeşehir gölet bölgesinde 15 istasyon oluşturulmuş durumda. Sular Vadisi’ne ise ilk etapta 5 istasyon kurulacak.
İncelemelerin devam ettiği yuvalar, gerekli görülmesi halinde revizeleri yapılarak seri üretime geçirilerek ilçe genelinde belirlenen noktalara asılacak.



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