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06 Ağustos 2018 11:14

Başakşehirli gençlere bilgisayar eğitimi

Başakşehirli gençler, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’ndeki “Bilgisayar Bilimi, Programlama Dilleri Tarihi ve Programlamaya Giriş” eğitimiyle tarihinden, parçalarının özelliklerine kadar bilgisayarlara dair her detayı eksiksiz öğreniyorlar.

Başakşehirli gençlere bilgisayar eğitimi

06 Ağustos 2018 11:14


Bilişim teknolojilerine ve programlamaya ilgi duyan 14-18 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı eğitim programında, “Geçmişten günümüze programlama dillerinin tarihi, C programlama diline giriş, kodlama, problem çözme ve Algoritmaya giriş konularında dersler veriliyor.


“Bilgisayarın içini açıp tüm parçalarını öğretiyoruz”


Living Lab eğitmenlerinden Bilgisayar Mühendisi Kemal Karaçuha, “Bilgisayar Bilimi, Programlama Dilleri Tarihi ve Programlamaya Giriş” eğitimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bu eğitimdeki temel amacımız, günlük hayatlarında bilgisayar kullanan gençlerin bilgisayarın nasıl çalıştığına dair bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Derslerde, bilgisayarın ilk çıktığı tarihten günümüze kadar geçen süredeki gelişmeleri anlatıyoruz. Çocuklara bilgisayarı sevdirmek ve onu daha etkili kullanabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Eğitimlerde bilgisayarın içini açıp tüm parçalarını teker teker öğretiyoruz” ifadelerine yer verdi.


İlk grubu 4-5 Ağustos’da düzenlenen eğitimlerin 2.grubu 11-12 Ağustos’da gerçekleştirilirken kurslar ücretsiz olarak verilecek.




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