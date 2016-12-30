Başakşehirli izciler şehitler için yürüdü

Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıl dönümünde Başakşehir İzci Grubu şehitleri anma yürüyüşüne katıldı.

Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıl dönümü öncesinde Erzurum’da bir araya gelen 27 il ve 7 ülkeden 230 izci, Karskapı Şehitliği’ni ziyaret ederek dualar okudu. Bu yıl Türkiye İzcilik Federasyonunun 11’inci kez düzenlediği ve sadece liderlerin katılabildiği zorlu Allahu Ekber Dağları Milli Bilinç Kampı’na Başakşehir Beledisi İzci Grubu’nu temsilen 4 lider katıldı. Eksi 25-30 dereceyi bulan soğuklarda çadırda kalan izciler, Sarıkamış şehitlerini andı. Yürüyüşe katılmak üzere otobüslerle Erzurum’a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliği’ni ziyaret etti. 27 ilden 179 Türk ile Lübnan’dan 16, Suriye’den 15, Kosova’dan 10, Filistin’den 6, Kuveyt’ten 2, Mısır ve Kerkük’ten 1’er olmak üzere toplam 51 yabancı uyruklu izci, sabah saat 09.10’da Karskapı Şehitliği’ne gelerek saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. İzciler dualar ederek, karla kaplanan şehitlik mezarlarını temizledi.