Başakşehirli kasaplara uygulamalı kurban kesim eğitimi

Eğitimin ardından bir boğa kesilerek deriye zarar vermeden kurban yüzmenin püf noktalarına dikkat çekildi.

Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaları en aza indirerek kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda görevli kasaplara eğitim verdi. İslamî kesim kuralları ve teorik bilgiler olmak üzere iki aşamalı eğitimden geçirilen kasaplara, kurban kesimiyle ilgili mezbaha bilgileri aktarıldı. Eğitimin ardından bir boğa kesilerek hayvanın derisinin ekonomiye kazandırılması için kesmeden yüzmenin püf noktaları anlatıldı. Hayvana eziyet etmeden kesmenin yöntemleri aktarıldı.

“Vatandaşların gönül rahatlığı için her detayı düşündük”

Kesim Uzmanı Ayhan Akman, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada Başakşehir Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda görev alacak tüm kasaplara detaylı bir şekilde kesim eğitimi verildiğini aktararak, “Vatandaşların gönül rahatlığı için her detayı düşündük” dedi.

Bayram öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Akman, şöyle konuştu: “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kurbanlarını dini vecibelere uygun ve hijyenik bir ortamda en güzel şekilde kesebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve kasaplarımıza kesimin incelikleriyle alakalı gerekli tüm bilgileri verdik. Modern kesim alanımız kurbanlıkların rahat bir şekilde kesimi ve parçalanması için gerekli olan tüm teknik malzemeye sahip. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri, kurban etinden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri ve derilerinin ziyan olmaması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

Kesilen boğanın bayramda çalışacak kasapların yemeklerinde kullanılacağı ifade edildi.