Başakşehirlilere özel salonları aratmayan spor salonu hizmeti

Kadın ve erkekler ayrı ayrı aldıkları ücretsiz hizmetle, formda bir görünüme, fit bir vücuda kavuşuyor.

Kişiye özel programlarla eğitim

Başakşehir, Güvercintepe ve Bahçeşehir fitnes salonları ekipmanları ile özel salonları gölgede bırakacak donanıma sahip. Fitnes salonlarına girişler kişiye özel olarak elektronik kartlarla sağlanıyor.

Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı spor yaptığı tesislerde advance ve kardio alanları yer alıyor. Fitnes salonlarında çoğu özel salonda bile yeni yeni kullanılmaya başlanan vücut su, yağ oranının belirlendiği Tanita denilen sisteme sahip. Fitnes salonuna yeni başlayan vatandaşların öncelikler Tanita sistemi ile vücut kitle endeskleri ölçülerek, kişiye özel egzersiz programı çıkartılıyor. Üyelerin vücut kitle endeksleri belirli periyotlarla ölçülerek gelişimleri takip ediliyor.

“Başakşehir sağlıklı yaşamın markası olacak”

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir’i sağlıklı yaşam ve sporun merkezi yapacaklarını belirterek, “Başakşehir Spor Parkı bünyesinde hizmet veren fitnes salonlarımız yaz kış ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor. 3 fitnes salonumuzdan iki yılda 35 bin kişi faydalandı. Sporun her alanında 7’den 70’e hizmet veren Spor Parklarımızı her mahalleye taşıyarak ilçemizi sağlıklı yaşamın markası haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.