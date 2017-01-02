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02 Ocak 2017 11:27

Başarılı burun estetiği

Başarılı burun estetiği

02 Ocak 2017 11:27

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Cevdet Murat Akagün, estetik burun ameliyatı sonrası şişlik ve hafif de olsa morluklar tamamen ortadan kalktıktan sonra burun şekli yaklaşık bir yıl içerisinde oturmuş olacağını belirtti. Op.Dr.Cevdet Murat Akagün, “Eğer nefes alması ve burun şekli hastanın isteklerini karşıladıysa bu bizim için yeterli bir sonuçtur. Çoğu hasta bir yıl sonra eski burun şeklini hatırlamaz bile. Hayatımız boyunca gün içerisinde bir kez bile olsa ayna ile karşılaşmaktayız; gerek yüzümüzü yıkarken gerek traş olurken ve gerekse de özellikle kadınlar makyaj yaparken ayna ile karşılaşmaktadır. Her gün yüzünü gören bizler , yüzümüzdeki değişimlerin farkını ancak eski fotoğraflar bakarak görebiliriz. Birçok burun estetiği olan hasta uzun zaman sonra burun estetiği geçirdiğini aynaya baktığında hatırlamaz : tabi bu söylediğim şey başarılı bir burun cerrahisi için geçerli. Estetikli olduğu belli olmayan doğal, kişiye özel yabancıların ’custom’ dediği bir cerrahi uzun süreçte amacımızdır” dedi.
Özellikle kadınların bu konuda cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası kafalarının biraz karışık olduğunu söyleyen Op.Dr.Cevdet Murat Akagün, “Kadın hastalar her ne kadar doğal burun istiyorum deseler de uzun süreçte ben şahsen kadınların estetik olduğu belli olan ,hafif kalkık ,küçük ve kavisli hatta arkadaşlarına amiyane tabir ile hava atabilecekleri burunları sevdiğini söylemeden geçemeyeceğim. Bu bir şikayet olarak tabi ki algılanmamalı çünkü kadınlar gerçekten kalkık ama abartısız burunları seviyorlar kanımca. Çünkü belli olmayacaksa bir kadın neden ameliyat olmalı? bu soru doğal burun ve ameliyatlı burun bizim ’ rhinoface’ yani ameliyat olduğu belli burun arasındaki çekişmeyi günümüzde hala korumaktadır. Ben doğal burundan yanayım ancak hastaların bu konudaki uzun dönemdeki beklentilerinin ne denli gerçekçi ve samimi olduğu biz hekimler açısından gizemini korumaktadır” diye konuştu.



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