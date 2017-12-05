Başarılı kadın girişimcilere toplamda 50 bin lira ödül dağıtıldı

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik yetkinliklerini iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde verildi.

Son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaşan projenin ikinci etabının sonunda düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek ticari performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için can suyu sermayesi olarak toplamda 50 bin lirayı aşkın para ödülü sunuldu. Tören, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat’ın katılımlarıyla İstanbul Beşiktaş’ta düzenlendi.

“Gelecek yıl 81 ili hedefleyeceğiz ve yüz binlerce kadına ulaşmaya çalışacağız”

İki yılda 26 binden fazla kadına ulaşıldığını ifade eden, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, şöyle konuştu: “İlk yıl 10 ilde 10 bin kadına ulaşıldı. İkinci yıl 10 ilde 16 bin kadına ulaştık. Gelecek yıl 81 ili hedefleyeceğiz ve yüz binlerce kadına ulaşmaya çalışacağız. Türk kadını geçmişten bugüne hayatın içindeydi. Bizler kadınların bizzat hayatın kendisi olduğunun farkındayız. Kadınların ruhuyla, kabiliyetleriyle, inceliğiyle, zarafetiyle, nezaketiyle, hayatın bizzat içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki eksiklerimizi de bu tür projelerle telafi etmeye çalışıyoruz. Paydaşlarımızın özverisi için teşekkür ediyoruz. Daha da büyük bir teşekkürü kadınlarımız hak ediyor. Bu gururu biz de kadınlarımızla beraber yaşadığımız için mutluyuz”.

Hasan Süel: “43 milyon liralık ekonomik değer meydana getirdik”

Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin, yetiştirdiği girişimciler ve kadınların ekonomiye katılımları ile doğru orantılı olduğuna vurgu yapan Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon liralık ekonomik değer meydana getirdik. Projemize katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla düzenlediğimiz Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda, ayrıca bu yıl ilk kez düzenlediğimiz halk oylamasında başarıyı yakalayan kursiyerlerimize ödüllerini takdim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı adına kendilerini tebrik ediyor, girişimci kadınlarımızın potansiyelini tüm Türkiye’ye gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.