Başarılı öğrencilere ileri düzeyde siber güvenlik eğitimi

81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi kapsamında başarı elde ederek ilk 15'e giren Küçükçekmeceli öğrencilere ileri düzeyde siber güvenlik uzmanlığı eğitimi verildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin, Küçükçekmece Uygulamalı Girişimcilik İnavasyon Merkezi'nde (KUGİM), düzenlediği eğitimlerde proje kapsamında başarı elde eden öğrencilere iki gün boyunca geniş kapsamlı bir siber güvenlik eğitimi verildi.

“Küçükçekmeceli gençlerin başarıları bizi gururlandırdı”

Eğitimler sonunda ise Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan öğrencilere sertifikalarını vererek tebrik etti. Şencan, “Bilişim çağında yaşıyoruz. Günümüzde artık siber güvenlik çok önemli. Küçükçekmeceli gençlerimizin böyle bir başarıya imza atmaları bizi gerçekten çok gururlandırdı. Başkanımızın önderliğinde onlara kendilerini daha da geliştirebilecekleri bir eğitim fırsatı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin milli siber kahramanlara çok ihtiyacı var” dedi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılan Küçükçekmeceli gençler, Bilgi Güvenliğine Giriş, Siber Güvenliğe Giriş, Beyaz Şapkalı Hacker Olma, Yolunda Kariyer Adımları, Network Tapolojileri ve IP Konseptleri, Platform Bağımsız Düşük Seviye, Yazılım Teknolojilerine Giriş, UNIX Güvenliğine Giriş, Sistem Güvenliğine Giriş, Saldırı ve Savunma Konseptleri, Atak Stratejileri ve Zafiyet Avcılığı, Zafiyet Analizine Giriş, WEB Güvenliğine Giriş, Zafiyet Konsepti ve Saldırı Türleri, Network Güvenliğine Giriş, Güvenlik Teknolojileri Konseptleri, Gerçek Hayat hacking Senaryoları, Uygulamalı Hacking Similasyonları gibi önemli dersler aldı.

Öz kültürünün, değerlerinin ışığında, dünyada üretilen bilginin ve kültürün taklitçisi ve takipçisi olan değil; bilgiyi ve teknolojiyi üreten; birikimini ülkesine duyduğu sorumluluğunun rehberliğinde hayata geçiren nesiller yetiştirmek; Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak; Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunması, duyarlılıklarının arttırılması; Gençlerin hedef belirleme, karar verme, teknolojiyi kullanma noktasında sorumlulukla hareket etme motivasyonuna sahip olmaları amaçlanan eğitime katılan gençler ise Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederek minnetlerini dile getirdi.