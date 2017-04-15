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15 Nisan 2017 16:16

Başbakan Binali Yıldırım: "16 Nisan darbelerden kurtulmuş bir Türkiye’nin başlangıcı olacaktır"

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Küçükçekmece ve Başakşehir’de vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan darbelerden kurtulmuş bir Türkiye’nin başlangıcı olacaktır.

Başbakan Binali Yıldırım:

15 Nisan 2017 16:16

16 Nisan’dan sonra çifte bahar yaşayacağız" dedi.


Başbakan Binali Yıldırım Başakşehir ve Küçükçekmece’de düzenlenen mitinglerde vatandaşlara seslendi. Mitinglere, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve partililer de katıldı.


AK Parti hükümetlerinin son 15 yılda ülkeyi her alanda geliştirdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Hangi ile gitsek, hangi ilçeyi gezsek 15 yılın mührünü eserlerini görüyoruz. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Şehir hastanelerimiz, hızlı trenlerimiz, tünellerimiz birbirinden önemli hizmetler. 15 yıl içerisinde Türkiye’yi 3’e katladık. Dünyanın hayranlıkla izlediği büyük projeleri İstanbul’da gerçekleştirdik. Başakşehir İstanbul’un yeni yüzü aynası. Bütün bu hizmetleri sizlerden aldığımız destekle yapıyoruz. Sizler şartlar ne olursa olsun her zaman bizimle oldunuz. Her seçimde, değişime evet dediniz. Eminim yarın, 16 Nisan, darbelerden kurtulmuş bir Türkiye’nin başlangıcı olacaktır. Unutmayın mesele memleket meselesi. Onun için sandıklara gideceğiz" ifadelerini kullandı.


"İstanbul Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir" diyen Başbakan Yıldırım, "İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Her derdi bizim derdimizdir. Birbirinden güzel eserler yaptık. 7 tepeli İstanbul’a 7 dev eser yaptık" dedi.



"16 Nisan’dan sonra çifte bahar yaşayacağız"


Uçurumun eşiğinden dönen Türkiye’nin son 15 yılda büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan’dan sonra çifte bahar yaşayacağız. Artık hükümetleri Ankara’da otel odalarında, gizli kapılar ardında değil sandıkta siz kuracaksınız. 16 Nisan akşamı hükümet de meclis netleşmiş olacak. Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz’un cevabı 16 Nisan’dır" diye konuştu.




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