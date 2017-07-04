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04 Temmuz 2017 17:25

Başbakan Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninin ardından Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret etti

04 Temmuz 2017 17:25


TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninin ardından Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz karşıladı. Karşılamada Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve başkan yardımcıları da yer aldı.


Kendisi de Çekmeköylü olan Başbakan Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın odasında gerçekleşen görüşmede, ilçe için hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı.


Başbakan Yıldırım daha sonra belediye katlarını dolaşarak, belediye çalışanlarıyla sohbet etti.


Vatandaşların tüm başvurularını sözlü ve yazılı olarak alıp, dijital platform üzerinden talebe cevap veren Seri Nokta İletişim Merkezi’ni de ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada ’baba ocağım’ dediği evlerinin emlak beyanını sorgulattı.




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