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15 Nisan 2017 17:29

Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköy’de düzenledi

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında son mitingini Arnavutköy’de düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım son mitingini Arnavutköy’de düzenledi

15 Nisan 2017 17:29

Burada toplanan binlerce vatandaşa seslenen Başbakan Yıldırım, vatandaşlardan ‘Evet’ oyu istedi.


Referandum çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, son mitingini Arnavutköy’de düzenledi. Burada toplanan binlerce vatandaşa seslenerek ‘Evet’ oyu isteyen Başbakan Yıldırım, "İstanbul’a hizmet ettikten sonra sıra Türkiye’ye gelmişti. Vatan toprağının her karışına 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızla beraber tüm arkadaşlarımızı gece gündüz demeden içeride ve dışarıda itibarımızı arttırmak için çalıştık" dedi.


FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin kol kola girdiklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Evet de çıkacak sizin de Kandil’iniz sönecek. 15 yılda İstanbul’a 130 milyar yatırım yaptık. Birbirinden güzel eserler yaptık. 7 tepeli İstanbul’a 7 dev eser yaptık. Dünyanın en büyük havalimanın komşusu Arnavutköy. ’Evet’ çıkarsa denize dökeceklermiş. Bunları sandığa gömelim mi? Biz bunları sandıktan çıkartıp öpelim" dedi.




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