Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantının ardından açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “TÜSİAD açın adeta bir gelenek olan ve uzun yıllardır devam etmekte olan bu istişare toplantıları, gerek siyasi liderlerle ve bu döneme özgü olarak da cumhurbaşkanı adaylarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantılarının başbakanla olan setini bugün gerçekleştirdi. Çok kuvvetli bir katılım vardı. Başbakanımız yaklaşık 2 buçuk saatin üzerinde bir zaman harcadı. Bu keyifli istişareye. Başta ekonomi politikaları olmak üzere başbakanımız bütün detaylarını anlattı. Sadece ekonomi politikaları değil toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği süreci, entegrasyon süreci, üyelik süreci, dış ilişkiler, küresel ilişkiler, hukuk, özgürlük insan hakları hep konuştuğumuz konulardı. Üyelerimizin tamamı kendilerince gerekli olan bütün soruları sordular ve başbakanımız da bu soruların hepsini yanıtladı” şeklinde konuştu.

“Ekonomiye baktığımız zaman önemli gelişmelere var. Bugün mesela açıklanan büyüme yüzdesi” diyen Bilecik, “Siz sormadan ben yanıtlayayım ilk çeyrek 7,4. Ancak bunların alt tarafında kompozisyona baktığımız zaman oluşan bir takım sıkıntılar ve bu sıkıntıların bazılarını dile getirmiş olduk. Cari açık maalesef 6.3’e çıktı. Enflasyon hala çift ’digitte’te bu bizim için son derece önemli. Yani toplumdaki adeta bir gizli vergi nihayetinde. Borç stoğunun toplamını konuştuk. Yine özel sektör olarak bu konudaki yükü ve dolayısıyla en çok kırılgan nokta olduğumuz kur farkı ve bundan doğan giderler yine konuştuğumuz konular arasındaydı. Büyüme kompozisyonunu değerlendirme biçimi de yine yaptığımız değerlendirme içinde yerini aldı. Büyümenin herhangi bir rakamsal olarak gerçekçi olmadığı vesaire konusu söz konusu değil. Büyüme rakamsal olarak 7.4 yani ilk çeyrek. Veya geçtiğimiz yıla baktığımız zaman yüzde 7’nin üzerinde rakamı gördük. Burada bütün mesele büyümenin sürdürebilir olması” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının seçimlerden sonra temel beklentisinin reform olduğunu belirten Bilecik, “Biz de iş dünyası olarak bazı problemlerin bugünden yarına bitmeyeceğini biliyoruz ama şuan bütün konsantrasyon şu; bizim bir an önce yarım saat bile vakit kaybetmeden. Ama artık iş seçimlerden sonraya dönmüş vaziyette. Seçimlerden sonra masanın üzerine konulacak olan reform paketleri iş dünyasının temel beklentisi. Bu noktada da tahmin ediyorum kim seçilirse seçilsin ana gündemde de bu olacaktır” diye konuştu.