Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Şişli’deki Grand Cevahir Otel’de, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" programına katıldı. Programa Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Mısır’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Mısır halkına başsağlığı dileyerek, "Cuma namazında ibadet edilirken insanların üzerine bombaları, kurşunları yağdırmak ne insanlığa ne de İslamiyete sığar. Türk milletinin duası ve desteği kardeşlerimizle beraber" dedi.

160 ülkeye yayılmış 150 bin civarında Türkiye mezunu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçiriyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi diğer ülkelerdeki olaylardan, gelişmelerden kendini ayrı tutamaz. Yaşanan olaylara gözümüzü kapatamayız. Kulaklarımızı kapatamayız. Sonuçları eninde sonunda geliyor sizi de buluyor. Sizi de etkiliyor. Suriye’deki ve Irak’taki gelişmeler, iç savaşlar, istikrarsızlık, dünyayı saran terör belası bunun en somut örnekleri. Bugün dünyada mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfus sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki dünyanın 26’ncı büyük ülkesi mülteciler ülkesi. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, dünyada yaşayan milyarlarca insanı mutlu etmiyor. Geleceği için umut vermiyor. Dünyayı yönetenler çok daha fazla sorumluluk almak, sorunları çözmek için rekabeti bir yana bırakıp, işbirliğine önem vermeliler. Dünyanın arzuladığı, özlediği, kardeşlik, barış ve hoşgörü pencereleri Türkiye’den açılıyor. Adeta insanlığa nefes sağlıyor" dedi.

"Türkiye 25 yıldır öğrenme aşkı olanların uğrak yeridir"

Bütün bunlar olurken Türkiye’nin günü kurtarmaktan ziyade, uzun vadeli insana yatırıma devam ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye bursları bu amaca yöneliktir. Türkiye 25 yıldır öğrenme aşkı olanların uğrak yeridir. Uluslararası öğrenci değişimi küresel barışı ve kardeşliği de sağlayan önemli bir araç haline gelmiştir. Uluslararası öğrenciler bizim için birer gönül elçisidir. Önümüzde bir Suriye krizi örneği var. Irak, Yemen aynı şekilde. Orta Doğu’da kalıcı bir istikrardan bahsetmem mümkün olmadığı gibi Afrika’da sorunlar tam anlamıyla aşılmış değil. Gençler, savaş, afet, iç çatışmalara maruz kalarak, kayıp nesiller haline gelmesin" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Türkiye bursları programıyla çalışmanın önemli bir hale geldiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "2030 yılında uluslararası misafir öğrenci sayısı 7 milyondan 20 milyona ulaşacağı hesaplanıyor. Son 15 yılda ekonomiden eğitime kadar birçok alanda değişimi dönüşümü ve gelişimi gerçekleştirdik. 163 ülkeden 107 bin öğrenci başvurusu oldu. 110 bin misafir öğrenci var. Bu sayının 350 bin olması gerekir. Bundan sonraki politikamız bu yönde olacaktır" diye konuştu.

Türkiye’nin bölgede artık istikrarı, barışı, güvenliği sağlayan bir ülke olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye iddiası olan bir ülke. Bu bizim kutlu yürüyüşümüzdür. Bu yürüyüş ne geçmişte ne de bugün insanlığın aleyhine tek bir adıma dönüşmemiştir. Dönüşmeyecektir. Orta Doğu kanlı hesaplaşma, mezhep kavgalarının, kardeş kanı dökülmesine şahit olmaktadır. İnsanlık dünyanın içine sıkıştığı radikal siyasi atmosferden, ötekileştiren dilden, küresel güçlerin oluşturduğu yetersiz yersiz gerilim hatlarından çok yoruldu. Yeni bir öze dönüşü herkes bekliyor. Türkiye yeniden öze dönüşün öncülüğünü yapmaktadır" dedi.