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15 Nisan 2017 12:02

Başbakan Özgürgün, YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nı kabul etti

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, FIBA Kadınlar Eurocup şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Başbakan Özgürgün, YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nı kabul etti

15 Nisan 2017 12:02


Başbakan Özgürgün kabulde, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel’e içerisinde nazar boncukları olan plaket takdim ederken; takım kaptanı Bahar Çağlar da Başbakan Özgürgün’e basketbolcuların imzaladığı “Hüseyin Özgürgün” yazan forma ile imzalı basketbol topunu takdim etti. Sonrasında ise şampiyon basketbolcular ve Başbakan Özgürgün Başbakanlık bahçesinde Eurocup Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Özgürgün: "YDÜ’nün Avrupa Şampiyonluğu bizleri gururlandırdı"


Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, ülke adına büyük bir gurur yaşatarak Eurocup şampiyonluğu kazanan Yakın Doğu ailesini kutladı. Özgürgün, KKTC’nin bağrından çıkan bir üniversitenin kadın basketbol takımının Avrupa şampiyonluğu kazanmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.


Özgürgün, takımın ambargo nedeniyle maçlarını Türkiye’de oynamak zorunda kaldığını belirterek, takımın maçlarının tümünü izlediğini ve bundan sonra da izlemeye devam edeceğini kaydetti.


“Bir ilke imza attınız ve aslında devrim yaptınız” diyen Özgürgün, “KKTC’nin bir üniversitesinin basketbol takımı Avrupa şampiyonu çıkardı derken bile heyecan duyuyorum” dedi.



Günsel: “Önümüzdeki 3 kupayı daha kazanmak için çalışacağız”


İrfan Günsel de, yoğun temposu olan bir takım olduklarını vurgulayarak, takımdaki oyuncuların yürekleri güzel insanlar olduklarını ve KKTC bayrağını taşıdıklarının farkında olduklarını söyledi. Günsel, YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın 15’inci Eurocup şampiyonu olarak KKTC bayrağı ile birlikte Wikipedia’ya girdiğini de söyledi. Maçlarını KKTC’de oynamanın takıma daha çok haz vereceğini belirten Günsel, “Açık kapı bulduk ve içeriye girdik, içeriden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Günsel son olarak da yeni kurulmalarına rağmen Türkiye ve KKTC’ye kupa getirmiş bir takım olduklarını kaydederek, önlerinde 3 kupa daha bulunduğunu ve bunları da kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Zafer Kalaycıoğlu: "Ambargoyu kırmak adına önemli"


YDÜ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu da Eurocup şampiyonluğunun spor ambargosunu kırmak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.



Başbakan Hüseyin Özgürgün’e imzalı forma


Ziyarette takımın forması ve oyunda oynanan basketbol topu imzalı olarak takım kaptanı Bahar Çağlar tarafından takdim edildi.


Başbakan Hüseyin Özgürgün ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının Avrupa’nın büyük kupasını almalarından ötürü YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel’e el işi hediye takdim etti, ardından toplu anı fotoğrafı çektirdiler.




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