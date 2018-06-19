Başbakan talimat verdi, proje hemen başladı

Başakşehir Belediye Başkanı, çalışmalarına daha önceden başlanan Şahintepe Yolu’nun proje çalışmalarının büyük bir hızla tamamlandığını ve kısa sürede yapım çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla buluşmuştu.

Başbakan Yıldırım’dan yol talimatı

Programda Şahintepe’de ikamet eden bir vatandaşın ‘Ana yollara kolay ulaşamıyoruz, yeni yol istiyoruz’ şeklindeki talebini karşılıksız bırakmayan Başbakan Yıldırım, “Tamam. Duydun değil mi Başkan? Şahintepe Yolu’nu bir an önce yapıyorsunuz. Hayırlı olsun. Türkiye’nin dağını, taşını her yerini yollarla donattık. Bir Şahintepe mi kaldı? Senin canın sağ olsun, hemen yapıyoruz” dedi.

24 saat geçmeden proje tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, vakit kaybetmeden, çalışmalarına daha önceden başlanan Şahintepe Yolu ile ilgili birimleri harekete geçirdi. Büyük ölçüde hazır olan çalışmaya son şekli verilerek Şahintepe Yolu’nun projesi, Başbakan Yıldırım’ın talimatı üzerinden henüz 24 saat geçmeden tamamlandı.

Şahintepe Yolu ile Başakşehir’in iki yakasını bir araya getireceklerine vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı hızlı ve konforlu ulaşım imkânına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen ay 9 vidayüğü tamamlayarak hizmete aldık. Şahintepe Yolu da uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje ve son aşamaya gelmişti. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine çalışmalarımıza hız verdik ve projeyi tamamladık. Kısa sürede yapım çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Hem mesafe hem de yolculuk süresi kısalacak

Yeni yol, Şahintepe Kalekol’un yanından yukarı devam ederek Bahçeşehir Ispartakule Fırat 1. Cadde’ye bağlanacak. Kısa zamanda tamamlanması planlanan yol, Şahintepe ile Başakşehir ve Bahçeşehir arasında hem mesafeyi hem de yolculuk süresini kısaltacak.