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14 Mayıs 2018 13:17

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Güçlü Türkiye’ye güçlü medya yakışır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birinin basın olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

14 Mayıs 2018 13:17

Görevini hakkıyla yapan gazetecilerin demokrasinin teminatı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Güçlü Türkiye’ye güçlü medya yakışır” dedi.


Basın İlan Kurumu (BİK) ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen ’Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Programı’na katılanlara sertifikaları törenle verildi. 6 haftalık eğitimler sonunda mezun olan 34 kursiyerin sertifika törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca da katıldı.



“Medyamız daha nitelikli iş gücüne sahip olmalı”


İstanbul’da ikinci kez düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik İstihdam ve Eğitim Programı hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, medya alanında nitelikli iş gücünü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gençleri her zaman destekleyeceklerini de ifade eden Çavuşoğlu, “Bizler bu kursu tamamlayan gençlerimizi, gazetecilik alanında aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilmelerini hedefliyoruz. Böylelikle medyamız daha nitelikli iş gücüne sahip olmalı. Bu amaçla görev alanımda bulunan Basın İlan Kurumu ve paydaş olan İŞKUR eliyle gençlerimizin yanında olduğumuzun, onları her zaman destekleyeceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim” dedi.


Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu konuşmasında basın ve demokrasi arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerini de açıkladı. Mesleğini hakkıyla yapan gazetecilerin, demokrasinin teminatı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Güçlü Türkiye’ye güçlü medya yakışır. Zira basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Doğru habercilik yapan medya kuruluşları toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye büyük bir katkı sunar. Basının, vatandaşın gözü, kulağı, sesi olması demokratik haklarının teminatıdır. Bizler, milletimizin her zaman olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması bakımından mesleğini onuruyla, hakkıyla yerine getiren her basın mensubunu, karanlık algı operasyonlarına, çarpıtmalara karşı bir teminat olarak görüyoruz. Yalan ve çarpıtmalarına medyayı alet edenlerin milleti hedef aldığı propaganda silahını boşa çıkartmak, demokrasinin güçlü kılınması için hayati önem taşımaktadır. Bizler yakın tarihte bunun örneklerini defalarca yaşadık. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletimizin yazdığı direniş destanı bu örneklerden birisidir”


Konuşmaların ardından 6 hafta süren eğitimler sonucu mezun olan 34 kursiyere sertifikaları Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi. Çavuşoğlu program sonunda genç gazetecilerle bir süre sohbet etti.




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